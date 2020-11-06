890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков не планирует закрывать детские сады в Карелии из-за коронавируса 4
06.11.2020 21:10
Глава Карелии объяснил, почему ограничения не коснулись учеников начальной школы
06.11.2020 20:36
Похороненная заживо сыном женщина выжила после трех дней в могиле 1
06.11.2020 21:30
В Петрозаводске жители Старой Кукковки пожаловались на подкоп со стороны строителей многоэтажки (ФОТО) 7
06.11.2020 12:43
Сумма взятки, в получении которой обвиняется зампредседателя Петросовета, увеличилась вдвое 15
06.11.2020 16:54
Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО) 5
06.11.2020 13:53

Вора нашли спящим в чужой квартире в Карелии, но хозяева ничего не заподозрили

Новости. Общество
11:23, 07 Ноября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Житель поселка Ильинский украл деньги в чужом доме и там заснул, а когда хозяева его обнаружили, то не подумали, что их односельчанин мог такое совершить.

О расследовании этого уголовного дела сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Подозреваемый пришел к своим знакомым, увидел, что их нет дома, а дверь заперта на одну задвижку. Он зашел внутрь и заметил куртку, висевшую неподалеку от входа. По версии следствия, подозреваемый проверил карманы и похитил обнаруженные там 2 тыс. рублей.

После этого он не ушел с места преступления, а присел на диван и заснул. Вскоре хозяева вернулись и обнаружили его спящим. Вор спокойно ушел, а через некоторое время жильцы обнаружили пропажу денег. Они заявили в полицию, но не предполагали, что преступление мог совершить их недавний гость.

Полицейские его допросили, он сознался в содеянном и обязался возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 2
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 6
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 9
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 12
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»