Вора нашли спящим в чужой квартире в Карелии, но хозяева ничего не заподозрили

Житель поселка Ильинский украл деньги в чужом доме и там заснул, а когда хозяева его обнаружили, то не подумали, что их односельчанин мог такое совершить.

О расследовании этого уголовного дела сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Подозреваемый пришел к своим знакомым, увидел, что их нет дома, а дверь заперта на одну задвижку. Он зашел внутрь и заметил куртку, висевшую неподалеку от входа. По версии следствия, подозреваемый проверил карманы и похитил обнаруженные там 2 тыс. рублей.

После этого он не ушел с места преступления, а присел на диван и заснул. Вскоре хозяева вернулись и обнаружили его спящим. Вор спокойно ушел, а через некоторое время жильцы обнаружили пропажу денег. Они заявили в полицию, но не предполагали, что преступление мог совершить их недавний гость.

Полицейские его допросили, он сознался в содеянном и обязался возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело.