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Ворон ограбил известного писателя, распотрошив на дереве его кошелек

Новости. Общество
19:40, 17 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Ворон вытащил кошелек из штанов известного писателя, пока тот купался, и раскидал деньги и банковские карты по дереву.

Ворон ограбил известного писателя в городе Флашинг, графство Корнуолл, и оставил его кошелек на дереве в частном владении. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Metro.

41-летний Вайл Менмуир (Wyl Menmuir), номинировавшийся на Букеровскую премию в 2016 году, отправился поплавать на местный пляж. Он уже выбирался на берег, когда заметил, что в его вещах роется ворон.

«Я выходил из воды и увидел, что ворон вытащил мои штаны из сумки», — вспоминал Менмуир.

Птица вытащила из кармана штанов кошелек британца, взлетела на ближайшее дерево и принялась потрошить добычу. Не найдя ничего интересного для себя, ворон разбросал деньги и банковские карточки по веткам и улетел.

Кроме того, дерево на которое сбежал «грабитель», находилось на частной территории, и Менмуиру пришлось объяснять хозяевам, в какую дурацкую ситуацию он попал, прежде чем они пустили его в сад.

В итоге писателю пришлось залезть на дерево и собрать разбросанные вещи. «Я собирался на этой неделе встретиться с читателями и поговорить о моей новой книге, но похоже, все вопросы будут о том, как меня ограбила птица», — посмеялся Менмуир.

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Комментарии

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zanoza
2021-05-17 19:57:22
Курьёзная ситуация :)
врунофф
2021-05-17 19:56:06
Агрекалчнутые в шоке, а фукс пьесу напишет и читанет с жестикуляцией ручонками. :)
Os
2021-05-17 19:48:19
Ворон - вор он.
Гость
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