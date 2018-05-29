Воры обчистили три автомобиля, принадлежащих одному хозяину

Житель Петрозаводска обнаружил кражу личных вещей из трех принадлежавших ему машин.

Полицейские раскрыли кражи из автомобилей, сообщает сайт МВД по Карелии.

Житель Петрозаводска, собираясь утром на работу, обнаружил, что из трех принадлежащих ему машин были украдены магнитолы, документы и другое находившееся в них имущество. Ущерб составил почти 30 000 рублей.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что потерпевший вернулся домой поздно ночью и в спешке забыл закрыть автомобили. Спустя несколько часов этим обстоятельством воспользовались двое молодых людей.

На записях камер наружного наблюдения полицейские заметили, как около четырех часов утра подозреваемые, проходя мимо припаркованных автомобилей, почти у каждой из них дергали ручки дверей, пока не наткнулись на незапертые. Они забрали находившиеся в них вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности подозреваемых в краже и выяснили, что сначала похищенное они отнесли к своему знакомому, а на следующий день перепрятали в другом месте. Часть украденного имущества была изъята полицейскими и возвращена законному владельцу.

Молодые люди стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, и находятся под подпиской о невыезде, сообщают в полиции.