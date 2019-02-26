Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском

На объездной дороге столкнулись восемь автомобилей, два человека пострадали, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей, следующих в попутном направлении.

По предварительным данным, водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.

От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.

Перед местом ДТП Opel, и в него врезалась "Лада Калина".

Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.

В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ.

Состояние пострадавших уточняется.