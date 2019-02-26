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Новости. Происшествия
12:15, 26 Февраля 2019

Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском

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На объездной дороге столкнулись восемь автомобилей, два человека пострадали, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей, следующих в попутном направлении.

По предварительным данным, водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.

От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.

Перед местом ДТП Opel, и в него врезалась "Лада Калина".

Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.

В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ.

Состояние пострадавших уточняется.

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Комментарии

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David
2019-02-26 12:47:13
Широко разрекламированные псевдоуборщики хорошо поработали. Качество обслуживания дороги говорит само за себя.
бюджет
2019-02-26 12:32:54
Пусть ГИБДД проверит коэффициент сцепления с дорогой, приборчики должны быть.
Asu
2019-02-26 12:31:03
дорога от реагентов сырая. солнце светит в лицо и от дороги отражается. ничего не видно действительно.
David
2019-02-26 12:48:39
Asu, Да нет у них ни каких реагентов! Голимый песок с солью сыпят, который только грязь создаёт!
Artur
2019-02-26 12:21:15
Лохи что ли ? Как за бугром пачками бьются , кому права то навыдавали .
Гость
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