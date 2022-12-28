Восемь тысяч книг купили для библиотек на юге Карелии в этом году

За счет нацпроекта «Культура» в Карелии обновляют книжный фонд модельных библиотек.

В уходящем году библиотеки Сортавалы и поселка Вяртсиля получили 6 085 и 1 933 новых книг. Книги выбирали с учетом пожеланий читателей, для чего провели анкетирование.



«Мы пополнили наш фонд по школьной программе и внеклассному чтению. Совсем юных читателей порадуют новые яркие книжки-комиксы, книжки с окошками и книжки-игрушки. Отдельного внимания заслуживают энциклопедии с дополненной реальностью и словари», - цитирует пресс-служба регионального правительства заведующую отделом комплектования сортавальской библиотеки Марину Чежину.



На полках библиотек появились бестселлеры российских и зарубежных авторов, книги-лауреаты различных премий, переиздания классики. Купили издания по уходу за животными, садоводству, рукоделию, здоровому питанию, дизайну, воспитанию детей.



В 2023 году модельных библиотек в Карелии будет уже девять - модернизация пройдет в Беломорске и в Хелюле.