В Карелии открылась деревенская библиотека с мультимедийной техникой и скоростным интернетом

В деревне Коткозеро открылась модельная библиотека, которой было присвоено имя карельской писательницы Зинаиды Дубининой, сообщили в правительстве Карелии.

В деревне Коткозеро Олонецкого района открылась модельная библиотека. Она по-прежнему находится в здании дома культуры, но переехала в другое помещение, более просторное. Здесь провели ремонт, заменили освещение, поставили новую мебель, установили компьютерную и мультимедийную технику. В библиотеке появился высокоскоростной интернет.

Существенно обновился и книжный фонд — более чем на три тысячи книг. Также приобрели литературу для незрячих и слабовидящих и специализированное оборудование для ее чтения.

Библиотеке присвоили имя Зинаиды Дубининой — знаменитой землячки жителей Коткозера. Писательница, автор произведений на карельском языке, переводчик эпоса «Калевала» и Нового Завета на карельский, Зинаида Тимофеевна стала главным гостем на торжественной церемонии открытия библиотеки.