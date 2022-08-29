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Восемь учителей из Карелии поедут в Москву на Всероссийский форум

Новости. Общество
17:17, 07 Сентября 2022
фото: Татьяна Цыплухина, фото из личного архива

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Восемь учителей из Карелии прошли в финал и отправятся в Москву на Форум классных руководителей

Второй Всероссийский форум классных руководителей соберет еще больше учителей из разных субъектов России уже в октябре 2022 года. Из 64 тысяч педагогов только 1300 прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал конкурса в Москве. Отбор прошли и восемь учителей из Карелии. которые представят республику в Москве. Среди них -
Татьяна Цыплухина, учитель немецкого и английского языков, классный руководитель 10А класса МОУ «Лицей № 40» города Петрозаводска.

— Я преодолела долгий путь, который начался с регистрации 24 апреля, затем следовало тестирование на знание педагогики и психологии, решение кейсов из школьной жизни на тренажере классного руководителя, подготовка видеовизитки и ожидание. Результаты конкурсного отбора
стали известны 4 августа — я в финале, — рассказала Татьяна Цыплухина.

Татьяна работает в школе 11 лет. Кроме работы любит активный отдых, путешествия, в свободное время занимается фотографией. Она отметила, что хочет сделать все возможное, чтобы ее ученики были конкурентоспособными, востребованными и могли самостоятельно принимать
решения и всегда делать осознанный выбор. Ее осознанный выбор — это участие в Форуме.

— Форум классных руководителей — это возможность быть в среде флагманов современного образования, инноваций в сфере воспитания. Это ресурс для моего развития, а значит, и для моих учеников, — сказала Татьяна Цыплухина.

Первый Всероссийский форум классных руководителей прошёл 9–10 октября 2021 года в Москве, в нём приняли участие порядка 1000 педагогов из всех регионов страны. Карелию представляли пять учителей. В этом году аудитория участников расширится: к школьным педагогам присоединятся кураторы групп в колледжах.

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