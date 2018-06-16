Восьмиметровый питон проглотил женщину в огороде

По теме
Загрузка...
Восьмиметровой питон проглотил женщину на индонезийском острове Сулавеси.
Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на местную полицию. По данным издания, женщина пропала в четверг, 14 июня, после того, как пошла проверить посадки на огороде в километре от своего дома. Семья забила тревогу, поскольку она не вернулась ранним утром 15 июня.
Поисками занялась сестра, которая обнаружила на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете. Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Спустя несколько часов они обнаружили крупного питона с раздутым после еды желудком.
Когда вскрыли змею, то обнаружили тело пропавшей женщины.
В минувшем году на этом же острове семиметровый питон проглотил фермера, передает "Лайф".
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
11.06.2018, 09:43
09.06.2018, 12:17
15.06.2018, 20:46
09.06.2018, 15:27
15.06.2018, 19:06
Аналитика
15.06.2018 14:57
Обществоведение
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
Чтиво
14.06.2018 10:00
Без политики
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
13.06.2018 11:48
08.06.2018 09:59
06.06.2018 14:19
Медиа
15.06.2018 11:06
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии