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Новости. Общество
20:40, 16 Июня 2018

Восьмиметровый питон проглотил женщину в огороде

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Восьмиметровой питон проглотил женщину на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на местную полицию. По данным издания, женщина пропала в четверг, 14 июня, после того, как пошла проверить посадки на огороде в километре от своего дома. Семья забила тревогу, поскольку она не вернулась ранним утром 15 июня.

Поисками занялась сестра, которая обнаружила на земле лишь следы, фонарь, обувь и мачете. Женщина обратилась за помощью к местным жителям. Спустя несколько часов они обнаружили крупного питона с раздутым после еды желудком.

Когда вскрыли змею, то обнаружили тело пропавшей женщины.

В минувшем году на этом же острове семиметровый питон проглотил фермера, передает "Лайф".

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