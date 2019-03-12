Восьмое марта в автошколе "Престиж"

В автошколе "Престиж" работают не только мужчины. Женщин в автошколе довольно много, коллеги-мужчины их очень любят, заботятся о них и всегда помогают.

Представительницы прекрасной половины человечества трудятся не только в офисах и классах "Престижа" – среди инструкторов тоже есть женщины.

В четверг, 7 марта, коллектив автошколы собрался, чтобы поздравить милых дам с предстоящим Международным женским днем.

Во время чаепития мужчины рассказывали, как они любят своих коллег-женщин, как рады работать с ними в одном коллективе.

Всем автоледи вручили цветы и оригинальные подарки – кружки с фото. Причем это не просто фото – а графический портрет, выполненный настоящим художником.

Девушки не ожидали такого подарка и дружно выразили приятное удивление.

Кружки изготовлены на оборудовании автошколы "Престиж".

Мужской коллектив выражает благодарность художнику Вячеславу Смирнову.

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