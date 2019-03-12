Восьмое марта в автошколе "Престиж"

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В автошколе "Престиж" работают не только мужчины. Женщин в автошколе довольно много, коллеги-мужчины их очень любят, заботятся о них и всегда помогают.
Представительницы прекрасной половины человечества трудятся не только в офисах и классах "Престижа" – среди инструкторов тоже есть женщины.
В четверг, 7 марта, коллектив автошколы собрался, чтобы поздравить милых дам с предстоящим Международным женским днем.
Во время чаепития мужчины рассказывали, как они любят своих коллег-женщин, как рады работать с ними в одном коллективе.
Всем автоледи вручили цветы и оригинальные подарки – кружки с фото. Причем это не просто фото – а графический портрет, выполненный настоящим художником.
Девушки не ожидали такого подарка и дружно выразили приятное удивление.
Кружки изготовлены на оборудовании автошколы "Престиж".
Мужской коллектив выражает благодарность художнику Вячеславу Смирнову.
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