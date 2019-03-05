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Новости. Общество
09:57, 05 Марта 2019
фото: Детский благотворительный фонд "Открытые возможности"

Воспитанники Ладвинского дома-интерната решили порадовать жителей Петрозаводска подарками к 8 марта

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Ребята из проекта "Шаг в жизнь" приглашают жителей города посетить ярмарку "Hobby Маркет" в Петрозаводске и познакомиться с их творчеством. 

В Карелии с сентября 2018 года реализуется проект "Шаг в жизнь". Детский благотворительный фонд "Открытые возможности" совместно с ГБУ РК "Ресурсный центр" и Ладвинским ДДИ реализуют проект на территории Карелии по внедрению технологии сопровождаемого проживания. Проект тренировочных квартир. 

Для участников проекта на базе интерната при помощи гранта от министерства социальной защиты оборудована "тренировочная квартира", где ребята осваивают навыки самостоятельной жизни. Параллельно при поддержке партнеров фонда организаторы проекта формируют навыки общения и нахождения в социуме. Следующим шагом для ребят станет профориентация и обучение по выбранной профессии в ресурсном центре во Всеволожске. После того, как ребята освоят все стадии обучения и по решению комиссии смогут отправиться в самостоятельную жизнь, будет разрабатываться индивидуальный план для каждого участника по переходу к самостоятельной жизни вне стен интерната. 

4 и 5 марта ребята из проекта "Шаг в жизнь" участвуют в ярмарке "Hobby Маркет" в ТРК "Лотос Плаза" на 2 этаже. Они привезли поделки, созданные своими руками в интернате. Участие в ярмарке это еще один способ социализации, с помощью которого  организаторы проекта хотят показать участникам, как в самостоятельной жизни они могут зарабатывать деньги себе на жизнь, а также посмотреть, насколько они готовы принимать участие в подобных ярмарках в будущем. Руководители проекта надеются, что у всех участников проекта будет возможность попробовать себя в качестве участников ярмарки.

Так как ребята пока еще не адаптированы к привычной нам жизни, присутствовать на ярмарке они будут не целый день, а только с 10.00 до 14.00.

Все средства, полученные от реализации поделок на ярмарке, ребята решили потратить на благоустройство территории интерната весной. 

Предлагаем жителям города поддержать ребят: придти посмотреть на их поделки и, конечно же, познакомиться.

Адрес фонда во "ВКонтакте" - vk.com/fond_vozmozhnosti.

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Комментарии

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Grek
2019-03-05 10:06:47
Трогательно то как . Молодцы дети !
Петрозаводская и Прионежская мэрия хоть поздравьте ребят из дома-интерната , будьте " человеками" !
Гость
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