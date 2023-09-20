В число лауреатов конкурса вошла Светлана Кобелева, воспитатель Финно-угорского детского сада № 20 в Петрозаводске.

Воспитатель из Петрозаводска стала лауреатом всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», рассказали в паблике Минобразования и спорта Карелии.



Члены жюри 20 сентября определили 15 лауреатов в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста».



«В их число вошла наша Светлана Кобелева. Светлана Александровна — воспитатель Финно-угорского детского сада № 20 „Лумикелло“ в Петрозаводске. Уже более 25 лет она обучает ребят финскому языку. Педагогическое кредо Светланы — „Дарить детям радость от общения с музыкой“», — написал в личном профиле глава республиканского министерства Роман Голубев.



