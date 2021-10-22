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Воспитателей детсадов Петрозаводска научили орудовать битами

Новости. Общество
18:20, 22 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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В двух детских садах Петрозаводска стартовал пилотный проект по ознакомлению воспитанников со старинной карельской игрой кюккя.

Как рассказали в администрации города, в детском саду № 72 «Ласточка» прошёл обучающий семинар для педагогов. Учреждение станет одной из методических площадок для развития интереса юных петрозаводчан к традиционной форме досуга карел и дальнейшего изучения истории родного края. Проект «Кюккя для дошкольников — новый вектор развития игры» реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе семинара участники узнали правила игры, разобрали технику и часто встречающиеся ошибки, а также ознакомились с задачами и планом работы технологической площадки. Все участники семинара сделали свои дебютные броски и обменялись впечатлениями.

Такжде в детский сад были переданы два набора игры в кюккя для детей дошкольного возраста, а также ноутбук. По итогам работы появится видеоролик, обучающий педагогов методике использования карельских городков в работе с дошкольниками. Ещё одной пилотной площадкой для проекта станет детский сад № 111 «Сказка». Всего же для дошкольных учреждений Петрозаводска уже изготовили 60 игровых наборов для кюккя.

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Комментарии

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Русский
2021-10-22 18:33:27
Лапта. И не более того. Не надо придумывать лишнее. Даже ради грантов.
Кир
2021-10-22 19:15:13
Русский, да, играли в лапту. Чего навязывают то, о чем никогда не слышали?
Гражданин
2021-10-22 18:32:20
А что скажет Министр образование по поводу работы детских садов в период с 01.11 по 03.11.2021.
Т.е. дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет не болеют и воспитатели не люди.
Почему на них не распространяются выходные дни ?
Может вы сможете объяснить ситуацию с Qr кодами.
В кафе и кинотеатры надо - а детский сад нет.
10 групп по 20 детей + 200 родителей.
Т.е. учреждение за день минимум посетит 400 человек.
А как правило один родитель приводит ребенка - другой забирает.
Округляем до 500.
А теперь покажите мне кафе которое в течении для примет 500 человек.
Гость
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