Воспитателей детсадов Петрозаводска научили орудовать битами

В двух детских садах Петрозаводска стартовал пилотный проект по ознакомлению воспитанников со старинной карельской игрой кюккя.

Как рассказали в администрации города, в детском саду № 72 «Ласточка» прошёл обучающий семинар для педагогов. Учреждение станет одной из методических площадок для развития интереса юных петрозаводчан к традиционной форме досуга карел и дальнейшего изучения истории родного края. Проект «Кюккя для дошкольников — новый вектор развития игры» реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе семинара участники узнали правила игры, разобрали технику и часто встречающиеся ошибки, а также ознакомились с задачами и планом работы технологической площадки. Все участники семинара сделали свои дебютные броски и обменялись впечатлениями.

Такжде в детский сад были переданы два набора игры в кюккя для детей дошкольного возраста, а также ноутбук. По итогам работы появится видеоролик, обучающий педагогов методике использования карельских городков в работе с дошкольниками. Ещё одной пилотной площадкой для проекта станет детский сад № 111 «Сказка». Всего же для дошкольных учреждений Петрозаводска уже изготовили 60 игровых наборов для кюккя.