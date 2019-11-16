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Новости. Общество
15:59, 16 Ноября 2019
фото: фотокарелия.рф

Восстановление сгоревшей Успенской церкви могут начать в 2020 году

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Работы по восстановлению сгоревшей в Карелии Успенской церкви могут начаться в следующем году, рассказал директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Роман Рыбало.

Как пишет ТАСС, над проектом восстановления памятника деревянного зодчества работали центральные научно-реставрационные проектные мастерские с июня 2019 года и должны были представить готовый проект не позднее 25 ноября 2019 года. Позже было принято решение продлить срок до мая 2020 года, чтобы провести более качественные исследования, которые необходимы для создания проекта.

"Сам по себе проект тяжелый в силу того, что сведений, обмеров было не так много и, по сути, здания нет. Никогда не надо торопиться с проектом, для меня, когда сдвигаются сроки проектирования, это не страшно, потому что проект - это основа строительства. Наоборот, это говорит о том, что проектировщик понимает значимость этого и сдвигает сроки", - сказал Рыбало.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, его высота составляла 42 м. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года.

Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска. По решению Кондопожского городского суда мальчик направлен на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что федеральный бюджет выделил 8 млн рублей на разработку проекта восстановления сожженной Успенской церкви.

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Комментарии

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кир
2019-11-16 16:21:38
Язычникам, которые в душе так и не стали даже православными, нужны символы и объекты поклонения. Но они не станут другими.
Когда перестали помогать предательским "братским народам", Кубе, итальянскому коммунистическому движению и другим, денег стало некуда девать, даже при плохой работе большинства населения. Теперь можно и храмы, уже не нужные большинству людей, восстанавливать. А чем ещё заняться? Никто не знает.
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