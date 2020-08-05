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Восстановлено железнодорожное сообщение со всеми городами России

Новости. Общество
21:05, 05 Августа 2020
фото: © Иван Шаповалов/ТАСС
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Попасть на поезда, которые ходят между Калининградом и другими городами, теперь смогут все россияне.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК.

Напомним, железнодорожное сообщение Калининграда с другими российскими городами приостановили 6 апреля из-за угрозы распространения COVID-19. С июля туда вновь начали ходить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но попасть на них могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области.

Отменять движение пассажирских поездов в России начали с марта, параллельно с введением жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса.

В начале мая глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания отменила более половины всех поездов дальнего следования, а пассажиропоток РЖД упал на 80%.

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