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Новости. Общество
19:40, 08 Июля 2018

Вот это да! 50-летняя Валерия произвела фурор фигурой в купальнике

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Звезда похвасталась роскошной формой на фотографиях с отдыха.

На летних каникулах певица Валерия отправилась с семьей путешествовать по Европе. Однако артистка не просто наслаждается видами и местной кухней — занимается самообразованием и много тренируется.

"Отпуск — хорошее время для изучения языков, без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями", — написала в своем микроблоге Валерия.

Знаменитая фанатка спорта даже в отпуске не забывает о тренировках. "Какое же удовольствие тренироваться на свежем воздухе ранним утром!".

А отдых у воды — лучший повод пофотографироваться в купальнике и похвастаться результатом регулярных занятий. На новом снимке Валерия позирует у бассейна в бирюзовом бикини. Поклонники восхищаются ее фигурой, пишет "Узнайвсё".

"Выглядите просто шикарно! Фигура роскошная!", "Какая вы молодец! Отличное фото", "Валерия, потрясающе выглядите, никогда бы не подумала, что это вы!", "Как девушка молоденькая. Вы такая умничка", — пишут в комментариях пользователи.

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