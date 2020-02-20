Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов пояснил, что Валерий Шоттуев был исключен из партии за ее дискредитацию, поэтому его выступления никак не отражают позицию КПРФ.

Напомним, сегодня на заседании Заксобрания Карелии депутат Валерий Шоттуев, попавший в парламент по спискам КПРФ. высказался в поддержку законопроекта об индексации ветеранских выплат, предложенный "Единой Россией", и посоветовал коммунистам не устраивать пиар-акций, протестуя против этого.

Комментируя это выступление Шоттуева, которое тот зачитал по бумажке, лидер фракции КПРФ в Заксобрании Евгений Ульянов, отметил: "Вот поэтому Шоттуев и исключен из КПРФ".

"Выступление Валерия Николаевича Шоттуева не отражает позицию КПРФ по этому законопроекту, - сказал Ульянов. - Шоттуев еще летом прошлого года исключен из КПРФ за дискредитацию и неисполнение решений партии. Увы, для него зарплата оказалась важнее совести, - такое мнение выразили коммунисты.

К сожалению, нет закона, который бы позволил исключить Шоттуева из фракции. Поэтому я выражу мнение КПРФ. Данный законопроект несправедливый. Его, конечно, поддерживать нельзя. Мы предложили свои поправки. Просим эти поправки поддержать".

Напомним, законопроект депутатов от "Единой России" об индексации ветеранских выплат на уровень инфляции был принят сегодня Заксобранием Карелии сразу в двух чтениях. На сегодняшний день размер компенсации составляет 700 рублей, он не менялся на протяжении 11 лет. Конституционный суд Карелии признал отсутствие индексации незаконным.

Против скандального закона выступили коммунисты и "яблочники". Лидер фракции КПРФ Евгений Ульянов назвал законодательную инициативу республиканских властей несправедливой и предложил поддержать поправку, подготовленную оппозиционными фракциями. Поправка предполагает увеличить размер ветеранской выплаты до 1 тысячи рублей, после чего проводить ее ежегодную индексацию.