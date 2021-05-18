«Вот-вот кто-нибудь убьется»: аварийная лестница ведет на пляж в центре Петрозаводска (ФОТО)

С набережной Гюллинга к пляжу в Зарецком парке ведет опасная лестница, предупреждают горожане.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» горожане разместили пост о многострадальной лестнице, которая ведет с набережной Гюллинга к пляжу в Зарецком парке.

«Вот-вот кто-нибудь убьется, так как куски лестницы отваливаются, перила сломаны. Напротив, ближе к площади Кирова установлена стела воинской славы, центр города - и такая позорная лестница, по которой гуляют жители и туристы города», - написали петрозаводчане в городском паблике.

И напомнили про фонтан, который расположен здесь же, в Лососинке, и не работает на протяжении долгого времени.

«Может быть, нужно ремонтировать старое, а не новое строить», - предположили авторы публикации в соцсети.