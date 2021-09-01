Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» в связи с исчезновением жителя Карелии

Следственные органы города Кондопога возбудили уголовное дело в связи исчезновением местного жителя Андрея Гришкина, который находится в розыске с середины июля.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 27-летнего местного жителя Гришкина Андрея Владимировича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.



Предварительным следствием установлено, что 15 июля 2021 года Гришкин уехал из дома на автомобиле в сторону поселка Березовка Кондопожского района. До настоящего времени домой он не вернулся и не выходит на связь, его местонахождение не известно. Проведенные поисковые мероприятия положительного результата не принесли.



Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в следственный отдел по городу Кондопога по телефонам 8-814-51-7-12-87, 8-814-51-7-35-28, 8-911-437-55-86.