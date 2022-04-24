Возбуждено уголовное дело против фальшивых директоров коммерческих фирм в Петрозаводске

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело против руководителей нескольких компаний, которые фиктивно были назначены на эти должности, но в действительности не имели к ним никакого отношения.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемые предоставили в налоговую службу необходимые документы, в том числе свои паспорта, для государственной регистрации организаций. Созданные компании были включены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены на налоговый учет с данными подозреваемых как директоров, что не соответствовало действительности.

Следствие считает, подозреваемые получили материальное вознаграждение от реальных руководителей компаний.

Уголовное возбуждено по ч. 1 ст. 173.2 УК (незаконное использование документов для образования юридического лица).