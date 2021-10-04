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Возбуждено уголовное дело против убийцы щенков в Карелии

Новости. Криминал
12:42, 04 Октября 2021
фото: © pixabay.com

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Полиция Сортавальского района Карелии установила личность мужчины, на которого пожаловались дети, по словам которых, он на их глазах убил новорожденных щенков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Информация о том, что местный житель убил новорождённых щенков на глазах у несовершеннолетних, появилась в одной из социальных сетей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пост опубликовали родители, которым о происшествии рассказали их дети.

Полицейские установили личность мужчины. Он признался в содеянном и объяснил, что избавиться от животных его попросила знакомая.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными, совершенное в присутствии малолетнего».
Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

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