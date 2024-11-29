«Возле кранов в ожидании чуда…», — жители северного поселка Карелии с вечера пятницы оставались без воды

Долгожданное коммунальное чудо вернулось в воскресенье в дома жителей поселка Лоухи.

О воостановлении водоснабжения в поселке Лоухи сообщила на своей странице в соцсети в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Лоухского района Кристина Серебрякова.

«Система водоснабжения запущена», — написала она.

Первое сообщение об аварийном отключении водоснабжения поселка появилось в пятницу, 29 ноября. Воду отключили вечером из-за обрыва трубы. Начались ремонтные работы по устранению аварийной ситуации. Воду обещали людям к 20.00. Потом — к 22.00, так как восстановительные работы на водопроводе продолжались.

В 21.30 Кристина Серебрякова сообщила о запуске системы водоснабжения, а через 29 минут предупредила о том, что ночью воду снова отключат и попросила запастись водой.

Запуск водоснабжения все время переносился.

«Возле кранов в ожидании чуда…», — написали пользователи сети о том, .

Рано утром в воскресенье, 1 декабря, при запуске системы водоснабжения выявилась утечка на водопроводной сети, что снова привело к ремонтно-восстановительным работам. А люди продолжали сидеть без воды...

И вот после 10 часов утра глава Лоухского района сообщила о запуске системы водоснабжения.