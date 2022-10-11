Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились

Туристов из Россию могут пустить в соседнюю страну, даже если они летят транзитом в одну из стран шенгенской зоны.

Туристов из России могут пустить в Финляндию, даже если они летят в одну из стран «шенгена». Правда, она тоже должна быть транзитной — уже оттуда надо будет вылететь в страну за пределами шенгенской зоны. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам издания, кто-то из туристов уже успел воспользоваться этой возможностью. Однако риск лишиться визы также сохраняется.

Ранее финские пропускали транзитом через страну только туристов, следующих за пределы шенгенской зоны. Однако теперь правила несколько смягчились. Это подтверждают и на сайте финской пограничной службы.

«Транзит в третьи страны разрешен в том случае, если въезд в третью страну является гарантированным, и у путешественника имеется план немедленного транзита», — говорится в ответе финских пограничников.

Россияне в интернете уже рассказали о случаях, когда их пускали транзитом через Финляндию, например, в Италию — страну шенгенской зоны.