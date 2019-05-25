Возможны сбои графика вывоза ТКО в нескольких районах Петрозаводска

Произошла поломка сразу двух мусоровозов, сообщили в "Автоспецтрансе".

Сегодня, 25 мая, возможны сбои графика вывоза ТКО в микрорайонах Центр, Октябрьский, а также на ул. Варкауса и ул. Мелентьевой.

Данные территории обслуживает оператор "АктивПро", у которого произошла поломка сразу двух мусоровозов.

Резервная техника для вывоза ТКО ожидается сегодня во второй половине дня. Транспортирование ТКО будет осуществляться круглосуточно до момента вхождения в график.

Регоператор "Автоспецтранс" просит жителей указанных микрорайонов отнестись с пониманием к данной ситуации.