Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель поселка Карелии, пропавший по дороге на работу, найден мертвым 3
Сегодня 11:38
Министр культуры Карелии: У меня положительный результат на коронавирус 15
15.10.2020 16:53
Рыбак поймал гигантского карпа и испугался за свою жизнь
15.10.2020 19:10
Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека
15.10.2020 23:30
В Петрозаводске автомобиль снес торговый павильон (ВИДЕО) 4
15.10.2020 16:52

Возобновились работы по реконструкции советского долгостроя в Петрозаводске

Новости. Общество
11:58, 16 Октября 2020
фото: ptzgovorit.ru
Загрузка...

Подрядная организация приступила к инженерным изысканиям по проекту реконструкции двух заброшенных зданий медицинского назначения в Петрозаводске – долгостроя советских времен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

"Заключен государственный контракт по объекту федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" "Строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г. Петрозаводска", - говорится в сообщении.

Сдача объекта в эксплуатацию была намечена на 2020 год, но контракт с прежней подрядной организацией был досрочно расторгнут.  Кто стал новым подрядчиком, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бармалей
2020-10-16 13:32:19
По итогам изысканий, обошедшихся бюджет в дохрельён рублей, подрядная организация вынесла вердикт - сносить все к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов
David
2020-10-16 12:30:44
Там же сгнило все! Бетон разрушен, какой к черту долгострой?! Его сносить надо!
zanoza
2020-10-16 14:31:18
David, вот именно!
кир
2020-10-16 12:29:06
Когда снесете степановский долгострой на Комсомольском проспекте?
однозначно
2020-10-16 12:10:56
занозе кость бросили. Щас начнется :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

15.10.2020 14:22
Кофе со сливками
"Мы всегда в активном поиске"
Гости рубрики "Кофе со сливками" – Людмила Власова и Игорь Сидоренко – первопроходцы косметологической отрасли Карелии и основатели Северо-Западной косметологической школы.
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 8
09.10.2020 14:16
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»