Возобновились работы по реконструкции советского долгостроя в Петрозаводске

Подрядная организация приступила к инженерным изысканиям по проекту реконструкции двух заброшенных зданий медицинского назначения в Петрозаводске – долгостроя советских времен.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

"Заключен государственный контракт по объекту федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" "Строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г. Петрозаводска", - говорится в сообщении.

Сдача объекта в эксплуатацию была намечена на 2020 год, но контракт с прежней подрядной организацией был досрочно расторгнут. Кто стал новым подрядчиком, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".