Возобновившие работу ремонтные мастерские в Карелии просят не лишать их господдержки

Мастерские по ремонту одежды, бытовой техники и мобильных телефонов в Карелии потеряли клиентов из-за режима самоизоляции, но они не имеют права на господдержку, как ряд других предпринимателей.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, перечисленные мастерские формально возобновили работу с 16 апреля, и с этого дня оказались исключены из перечня видов деятельности, которые могут претендовать на меры государственной поддержки. "Хотя официально им разрешено продолжить деятельность, но у предпринимателей отсутствуют клиенты и, как следствие, доходы. Ведь режим повышенной готовности не снят, и потенциальные заказчики в большинстве соблюдают самоизоляцию", - пояснила бизнес-омбудсмен. В каких мерах господдержки они нуждаются, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".