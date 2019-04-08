Петрозаводчане задолжали за канализацию более 27 млн рублей

Долг петрозаводчан за услуги водоснабжения и водоотведения превысил более 27 миллионов рублей, сообщает "РКС-Петрозаводск".

КРЦ идет навстречу горожанам, предлагая рассрочку платежей, стараясь не прибегать к крайней мере – установке заглушки на канализацию.

Заглушку устанавливают через тридцать дней после получения потребителем уведомления об ограничении водоотведения. Уведомления ООО "КРЦ" рассылает при отсутствии оплаты за воду в течение двух месяцев. Таким образом, у неплательщика есть достаточный срок, чтобы разобраться с долгами и избежать установки заглушки на канализацию, стоимость демонтажа которой составляет 9 тысяч рублей. Тем не менее, в нашем городе уже установлены два десятка заглушек.

По данным "Росстат", за 2018 год 22,6% россиян не имеют доступа к централизованной канализации, пользуясь выгребными ямами и уличными туалетами как много лет назад, так и сейчас.

В нашем городе есть современная канализационная система, которая постоянно обновляется и расширяется силами "РКС-Петрозаводск". Кроме того, в 2017 году была проведена масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений, благодаря реконструкции вода возвращается в озеро чище той, которую забирают из Онего для водоснабжения. Защита природных ресурсов – современный подход, к которому стремится весь цивилизованный мир. А миллионные долги населения "тянут" наш город в прошлое, к деревянным туалетам и выгребным ямам.