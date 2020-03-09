Возвращение штрафов за превышение скорости на 10 км/час поддержали карельские депутаты

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии высказался в поддержку инициативы правительства России вернуть административную ответственность для водителей за превышение скорости на 10 км/час.

Это показали результаты обсуждения на сегодняшнем заседании комитета.

Депутаты обсудили обращение Орловского областного совета народных депутатов, выступившего против возвращения прежней нормы. Орловские депутаты считают, что нужно сохранить действующее правило, согласно которому водителей не штрафуют за превышение скорости менее 20 км/ч.

«Порог превышения скорости на 10 километров в час сложно уловить с точки зрения водителя при управлении современными транспортными средствами ввиду его незначительности», - говорится в обращении.

Карельские депутаты с этим не согласны.

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