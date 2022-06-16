Возврат экономики России к уровню 2021 года может занять 10 лет

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что возврат экономики России к уровню 2021 года займет десять лет без реформ.

Российская экономика на фоне масштабных западных санкций вернется на уровень прошлого года только через десять лет, если «ничего не делать», заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом информирует РИА Новости.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны начали вводить масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики — финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический сектора.

«Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет», — такое мнение высказал Греф, выступая на деловом завтраке Сбербанка «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее «жесткий» прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.