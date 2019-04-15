Впервые осужденные в колониях Карелии проверили себя на грамотность

Осужденные в карельских колониях впервые присоединились к международной акции "Тотальный диктант", сообщили в УФСИН Карелии.

Исправительные учреждения УФСИН России по Республики Карелия приняли участие в ежегодной образовательной акции, которая проходит в форме добровольного диктанта.

Более 100 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона со всей страной 13 апреля написали "Тотальный диктант", автором которого стал российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский

Кроме того, смогли попробовать свои силы в этом непростом испытании четверо подростков, находящихся в следственном изоляторе №2. Вместе с несовершеннолетними диктант писал заместитель начальника учреждения Артем Распутин.

В течение нескольких недель во всех школах и учебно-консультационных пунктах учреждений проводились факультативные занятия по русскому языку.

По мнению сотрудников воспитательной службы УФСИН России по Республике Карелия, этот проект не просто направлен на повышение грамотности, но и способен вовлечь человека в процесс обучения, заинтересовать его учебой. А образование – один из главных факторов успешной ресоциализации.