Впервые полную модель взяли в Victoria's Secret (ФОТО)

Новости по теме
Загрузка...
В историю моды удалось войти американской девушке Эли Тейт Катлер.
Компанию Victoria's Secret уже давно порицали за строгую приверженность к худым и высоким моделям, похожим друг на друга как капли воды, пишет Life.
В ответ на критику бренд внес коррективы в свою работу, пригласив Эли Тейт, девушку с 14-м размером одежды. И Эли стала его первой моделью плюс-сайз.
Девушка необычна тем, что ее размер – типичный для американок. Он не такой пышный, как у Эшли Грэм, но и худышкой Эли тоже не назовешь.
На инстаграм Эли подписано 124 тысяч человек. Она ведет свой подкаст о доброте, является профессиональным инструктором по йоге и вегетарианкой.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
01.10.2019, 13:33
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 14:37
Обществоведение
Бывшему руководителю управления потребительского рынка Петрозаводска пришлось отвечать в суде за пресечение несанкционированной торговли.
07.10.2019 15:41
03.10.2019 09:49
02.10.2019 11:21
Чтиво
07.10.2019 13:23
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
07.10.2019 10:28
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии