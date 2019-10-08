Впервые полную модель взяли в Victoria's Secret (ФОТО)

В историю моды удалось войти американской девушке Эли Тейт Катлер.

Компанию Victoria's Secret уже давно порицали за строгую приверженность к худым и высоким моделям, похожим друг на друга как капли воды, пишет Life.

В ответ на критику бренд внес коррективы в свою работу, пригласив Эли Тейт, девушку с 14-м размером одежды. И Эли стала его первой моделью плюс-сайз.

Девушка необычна тем, что ее размер – типичный для американок. Он не такой пышный, как у Эшли Грэм, но и худышкой Эли тоже не назовешь.

На инстаграм Эли подписано 124 тысяч человек. Она ведет свой подкаст о доброте, является профессиональным инструктором по йоге и вегетарианкой.