Впервые с начала мая в России выявили менее 9 тысяч новых случаев Covid-19

На 18 мая в России зарегистрировано 290678 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8926, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 3557 из них нет симптомов заболевания. Впервые с начала мая этот показатель зафиксировали на уровне ниже 9 тысяч.

Вчера было выявлено 9709 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончался 91 человек. Всего умерли 2722 зараженных. Большая часть новых летальных случаев зафиксирована в Москве (+77 за сутки).

Выздоровели – 70209 человек (+2722 за сутки).

Напомним, на 18 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 233 человека.