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Впервые с начала мая в России выявили менее 9 тысяч новых случаев Covid-19

Новости. Общество
12:23, 18 Мая 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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На 18 мая в России зарегистрировано 290678 случая коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8926,  сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф". У 3557 из них нет симптомов заболевания. Впервые с начала мая этот показатель зафиксировали на уровне ниже 9 тысяч.

Вчера было выявлено 9709 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончался 91 человек. Всего умерли 2722 зараженных.  Большая часть новых летальных случаев зафиксирована в Москве (+77 за сутки).

Выздоровели – 70209 человек (+2722 за сутки).

Напомним, на 18 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 233 человека.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-05-18 13:06:02
Очень хорошо, наконец-то бодрые, заряжающие оптимизмом новости посыпались.
кир
2020-05-18 12:28:42
Изя, мы уже на плато, рядом с озером. Не возьмём на рыбалку Васю в другой раз. Болтуном оказался. :)
Изя
2020-05-18 12:42:24
кир, Хрень полная , единственная страна , которая действиями властей только усугубляет последствия короновируса и запредельно врёт .
Ну , а Вася он в принципе неплохой , только сс...ся и немой ))) Пусть едет с нами ,фразы кидает правильные , для тех кто что то из мозгов в голове имеет и способен додумывать его горбухи .)))
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