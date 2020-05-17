Восемь новых случаев коронавируса выявили в Карелии

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 233 человека.

В республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 8 человек: шесть человек – в Петрозаводске, по одному – в Сегеже и в селе Видлица Олонецкого района.

Проведено 27780 исследований (+ 1129 за сутки).

На самокарантине находятся 5603 человека (-109 за сутки).

В местах обсервации по-прежнему – 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 37,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 192 случая, по Северо-Западу – 142,1.