890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
С начала года в Карелии умерли 30 ВИЧ-инфицированных 7
17.05.2020 13:00
На месте аварии в сквере Петрозаводска появился сосновый бор 3
17.05.2020 15:30
Одну из самых "убитых" дорог Петрозаводска начали ремонтировать (ФОТО) 2
17.05.2020 11:20

Восемь новых случаев коронавируса выявили в Карелии

Новости. Общество
08:58, 18 Мая 2020
фото: © Денис Гришкин/ТАСС
Загрузка...

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 233 человека.

В республике за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 8 человек:  шесть человек – в Петрозаводске, по одному – в Сегеже и в селе Видлица Олонецкого района.

Проведено 27780 исследований (+ 1129 за сутки).

На самокарантине находятся 5603 человека (-109 за сутки).

В местах обсервации по-прежнему – 24 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 37,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5 раз выше и составляет 192 случая, по Северо-Западу – 142,1.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»