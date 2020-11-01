Впервые у стен музея в Петрозаводске пройдет спектакль-променад (ВИДЕО)

Во вторник, 3 ноября, у стен Национального музея Карелии впервые пройдет спектакль-променад "Площадь необъятных перспектив", сообщили в Минкультуры Карелии.

Спектакль-променад – это особый жанр театрализованного действия, привязанного к определенной местности, где зритель в наушниках путешествует по физическому пространству и с помощью звукового сопровождения знакомится со смыслами локации на заданном маршруте.

Спектакль-променад "Площадь необъятных перспектив" будет проходить на площади Ленина и ее окрестностях. Зрители станут активными участниками и в слове, звуке, архитектурных объектах и скрытых от глаз городских слоях найдут те общие места, которые и составляют ткань идентичности настоящего петрозаводчанина.

Во вторник, 3 ноября, состоится три сеанса променада: в 19.00, 20.00 и 21.00. Группы в каждом сеансе будут не более 10 человек. Участие в спектакле-променаде бесплатное, но необходима предварительная регистрация:

3 ноября в 19:00 https://forms.gle/Zd6kFJfjCc7bDd8dA

3 ноября в 20:00 https://forms.gle/nwP4DppMFwxcfNvNA

3 ноября в 21:00 https://forms.gle/trvQLdP8W2k6dw736

Для тех, кто решил прийти на спектакль вдвоем, необходима регистрация каждого участника. После регистрации на электронную почту придет письмо с подробными инструкциями.

Для участия в спектакле необходимо иметь при себе смартфон с работающим интернетом, собственные наушники, теплую одежду и обувь и желание принять участие в уникальном спектакле-променаде. Продолжительность спектакля – 30-40 минут.

В создании спектакля-променада "Площадь необъятных перспектив" принимали участие: драматург Алина Журина (Калининград), режиссер Леонид Прокофьев, саунд-дизайн Евгений Марков (Санкт-Петербург), музыкальное оформление - Владислав Дёмин, артисты озвучания - Владислав Тимонин и Виктория Федорова.

Над спектаклем также работали: сотрудник Национального музея Карелии Екатерина Логвиненко, куратор Мила Бузова, продюсер Софья Алексеева, координатор Полина Башарова.

Спектакль-променад "Площадь необъятных перспектив" создан в рамках проекта КА3022 "ИнтерАктивная История" (CBC-Karelia/ Программа приграничного сотрудничества "Карелия").