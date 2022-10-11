Впервые в честь закрытия навигации на Ладоге в Карелии спустят Андреевский флаг

Ориентировочно навигацию на Ладожском озере в Карелии закроют 7 ноября.

С этого года на Ладожском озере в Карелии закрытие навигации будет сопровождаться церемонией спуска морского Андреевского флага у памятника морякам Ладожской флотилии. В честь открытия навигации флаг будут поднимать.



Об этом говорится в сообщении паблика «ГИМС Лахденпохья». Пока спасатели подводят итоги сезона. По словам старшего госинспектора Юрия Истранина, в Лахденпохский район на отдых приезжают туристы из самых разных регионов страны.



«Озеро — это прежде всего живой организм, существующий по своим законам и требующий к себе элементарного уважения и понимания. Отдыхающие, посещающие наш район с целью отдыха и рыбалки, ничего этого не знают. И это громаднейший минус для них, так как опыт судоходства и туризма они приобретают в чрезвычайных ситуациях. Прошедший навигационный период во всей нашей стране характеризуется небольшим снижением гибели на воде. Но в летнем периоде гибель сильно возросла», — написал Истранин.



По его словам, всего на Ладоге в Карелии в этом сезоне погибли шесть человек, из них один местный житель. Кроме того, старший госинспектор рассказал о менее трагичных случаях, большинство из которых связано с поведением туристов.



Так, в середине лета мужчина пожаловался на боли в сердце, рассказал, что находится в лагере на одном из ладожских островов и попросил вывезти его на материк. За туристом выслали спасательный катер. Как выяснилось, он был совершенно здоров и просто хотел добраться до берега: возле этой базы турист оставил свой автомобиль.