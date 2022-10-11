«Цинично и нагло»: на Ладоге турист под предлогом болей в сердце попросил спасателей довезти его до машины

В Лахденпохском районе Карелии турист, желая без проблем добраться с острова до машины на берегу, вызвал спасателей, пожаловавшись на сердце.

ГИМС Лахденпохского района подвела итоги прошедшего навигационного сезона. В частности, спасатели вспомнили несколько эпизодов поведения туристов, прибывших в Карелию из других регионов страны.



Так, в середине лета сотрудники МЧС приняли ночной звонок. Мужчина пожаловался на боли в сердце, рассказал, что находится в лагере на одном из ладожских островов и попросил вывезти его на материк. За туристом выслали спасательный катер.



«При встрече на острове после нескольких вопросов возникли подозрения на симуляцию болезни. Мужчина был возбужден, вел себя не как человек с проблемами сердца. Во время его транспортировки заявил, что все хорошо, на скорую ему не надо, а лучше отвезти его на базу отдыха «Лена», — говорится в сообщении паблика «ГИМС Лахденпохья».



Как выяснилось, он просто хотел добраться до берега: возле этой базы турист оставил свой автомобиль.



Спасатели ему отказали и отвезли в райцентр на станцию скорой помощи. Мужчине сделали кардиограмму, оснований для лечения и госпитализации не было. Его отправили домой.



«Вот так вот, человек ни считаясь ни с чем, цинично и нагло использовал государственный транспорт для доставки его на основное место расположения. Кроме этого, он отнял наше время, отведенное на отдых», — посетовали спасатели.



Позже выяснилось, что в островном лагере он поссорился с остальными туристами и решил уехать на материк.