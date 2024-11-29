Житель Карелии утонул, провалившись под лед на озере Светлая Ламбина

Трагедия произошла в Муезерском районе.

О трагедии в Муезерском районе в воскресенье, 1 декабря, сообщили в паблике ГИМС Костомукши.

«Совсем недавно мы сообщали о провале под лед рыбака у поселка Боровой, и вновь трагедия», — написали в сети.

Как рассказали инспекторы ГИМС, житель поселка Лендеры провалился под лед на озере Светлая Ламбина и утонул.

Тело достали из воды очевидцы происшествия.

Спасатели напомнили о том, что лед еще не окреп. «Даже если его толщина где-то кажется значительной, не рискуйте! Давайте дождемся морозов!» — призвали в источнике.