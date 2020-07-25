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Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит новые песни

Новости. Общество
20:40, 25 Июля 2020
фото: © AP Photo/Ron Frehm
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Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций.

Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, пишет iReactor.

Слухи о возможном воссоединении группы ABBA стали появляться с 2018 года. В начале нынешнего года шведский квартет пообещал, что премьера двух песен состоится осенью. О точных планах коллектива Ллойд узнал у одного из участников Бьорна Ульвеуса. Информацией об этом поделилось издание The Independent.

"Они записали пять новых песен, которые должны были выйти еще в конце прошлого года", — отметил ведущий подкаста.

Ллойд заявил, что задержка связана с техническими трудностями и пандемией коронавируса. Ульвеус, по его словам, пообещал ему, что песни точно будут представлены в 2021 году.

ABBA никогда официально не объявляли об окончании деятельности, но группа уже на протяжении длительного времени считается распавшейся. Их последнее появление в качестве группы состоялось в эфире британской телепрограммы The Late, Late Breakfast Show (в прямом эфире из Стокгольма через спутник) 11 декабря 1982 года.

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