Впервые за 90 лет существования фельдшерского пункта в поморском селе побывал министр здравоохранения Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Егорович Охлопков побывал в далеком поморском селе Колежма Беломорского района.

Несмотря на непогоду, он выехал на север, потому что там, в селе на берегу Белого моря, живут 109 человек, которым очень нужна медицинская помощь, новый ФАП и просто внимание.

И сегодня на своей странице в соцсети он опубликовал большой пост о поездке в Беломорский район, о красоте севера, о людях с широкой душой, такой же, как бескрайнее Белое море.

Читайте рассказ фельдшера Колежмы о жителях, которых она спасает, о волках, о любви к жизни, людям и работе.