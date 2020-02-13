"Вплоть до дельтапланов": в парламенте обсудили, как возить продукты в поселки Карелии

Проблемы с организацией торговли в отдаленных населенных пунктах Карелии требуют от властей нестандартных решений для доставки продуктов питания населению.

Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике депутат Валерий Шоттуев.

Он отреагировал на слова и.о. министра экономического развития Олега Ермолаева о том, что предприниматели, зачастую, отказываются возить продукты в отделенные поселки из-за плохих дорог.

"В тундре чукчам на вертолетах возят продукты и все прочее, а мы же можем ту же автолавку на аэросани смонтировать, на снегоходы…вплоть до дельтапланов. Все это проработать с предпринимателями, вплоть до судов на воздушной подушке, чтобы людей не оставлять без продуктов", - сказал депутат.

Что ответил руководитель министерства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".