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13.02.2020 18:20

"Вплоть до дельтапланов": в парламенте обсудили, как возить продукты в поселки Карелии

Новости. Общество
12:20, 14 Февраля 2020
фото: pixabay
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Проблемы с организацией торговли в отдаленных населенных пунктах Карелии требуют от властей нестандартных  решений для доставки продуктов питания населению.

Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике депутат Валерий Шоттуев.

Он отреагировал на слова и.о. министра экономического развития Олега Ермолаева о том, что предприниматели, зачастую, отказываются возить продукты в отделенные поселки из-за плохих дорог.

"В тундре чукчам на вертолетах возят продукты и все прочее, а мы же можем ту же автолавку на аэросани смонтировать, на снегоходы…вплоть до дельтапланов.  Все это проработать с предпринимателями, вплоть до судов на воздушной подушке, чтобы людей не оставлять без продуктов", - сказал депутат.

Что ответил руководитель министерства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-02-14 16:03:13
Рывок нужен, сказано же! Времени на раскачку нет!
новый
2020-02-14 15:59:38
Фокина нет. Он бы в очередной раз был прав.
Изя
2020-02-14 15:32:49
Видимо пора уже и Шоттуеву туалетной бумаги на 21 рубль подвести , как то уже стал на единороса больше похож ))))))))))
Fit G
2020-02-14 12:54:38
Квадрокоптер дешевле.
zanoza
2020-02-14 15:14:29
Fit G, а почтальон ещё дешевле! На бедных почтальонов теперь каких только функций не навешали и всё за мизерную зарплату. Они и укол сделают, если что, и телевизор подключат к цифровому вещанию, а теперь ещё и продукты принесут. Ну не бред ли? Куда смотрят профсоюзы Почты России?
кир
2020-02-14 12:43:14
Маниловщина.
Гость
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