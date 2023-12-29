Врач дала десять советов, как отдохнуть на январских, чтобы без проблем вернуться к работе

Внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, как отдохнуть так, чтобы первые рабочие дни не стали мучением.

Как сообщает портал 47news.ru, во время праздников о работе вообще лучше не вспоминать. Если человек способен психологически отстраниться от офисных задач и обдумывания прошедших дней в свободное время, то он меньше устает и обладает более устойчивым психическим здоровьем.

Но отложить важно не только работу, но и телефон. Утро лучше начинать не с пролистывания соцсетей, а с творчества или физических упражнений. За пару часов до сна смартфоном тоже рекомендуют не пользоваться.

«От суеты важно отдыхать, ведь успеть везде попасть, все сделать и со всеми встретиться часто нереально. Но при этом уходить в другую крайность и все время лежать в кровати тоже не стоит. Драпкина советует больше двигаться, гулять на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

На выходных обязательно соблюдать режим дня, хорошо питаться, пить много воды и высыпаться. От спиртного лучше отказаться и постараться не переедать.

В новогодние праздники стоит больше говорить о приятных вещах, не встревать в изматывающие споры.

За несколько дней до конца отдыха следует распланировать все дела по дому сделать их без спешки. Воспринимать возвращение к работе стоит в качестве возможности пообщаться с коллегами, поделиться своими впечатлениями от отдыха.

В рабочий ритм следует входить плавно. Начать нужно с пары пунктов, постепенно расширяя список задач.