Врач из Таджикистана получил в Карелии работу и российское гражданство

Новости по теме
Загрузка...
Терапевт, работающий в Летнереченском ФАПе, стал обладателем российского паспорта.
Паспорт гражданина Российской Федерации накануне получил Суюн Рахмонов – врач-терапевт Летнереченского ФАП, сообщается в паблике "Полиция Беломорска".
Ранее Суюн Дусаевич принял присягу гражданина Российской Федерации, пообещав соблюдать Конституцию и законодательство, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны. В Беломорский район медик приехал из Таджикистана.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
10.10.2019 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
10.10.2019 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
09.10.2019 16:08
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии