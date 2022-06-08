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Врач-кардиолог рассказал, сколько шампанского можно выпить в жару

Новости. Общество
20:30, 01 Июля 2022
фото: © Benoit Tessier / Reuters

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Кардиолог Виталий Павлов предупредил, что в жару можно выпить только 100 мл игристого вина.

При высокой температуре на улице в день можно выпить не больше 100 мл игристого вина — полбокала. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог Виталий Павлов.

«Игристые вина по крепости примерно равны „тихим“ винам, соответственно 100 мл — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта, без разницы, из какого алкоголя он поступает», — сказал он.

Употребление алкоголя в жару, как отметил Виталий Павлов, вызывает обезвоживание, а в жару организм сам по себе теряет много жидкости и электролитов с потом. «В комбинации это может привести к более выраженному обезвоживанию, перегреву организма и далее к более серьезным последствиям», — заявил кардиолог.

К более серьезным последствиям врач отнес аритмию и сердечную недостаточность.

По словам кардиолога, умеренное потребление алкоголя в день — это одна доза алкоголя для женщин и две дозы для мужчин. При этом за один раз можно выпивать не более трех доз для женщин и четырех для мужчин. «1 доза алкоголя — это 10 мл спирта (примерно 100 мл вина, 330 мл пива или 30 мл крепкого алкоголя)», — уточнил Виталий Павлов.

Ранее специалисты Республиканского наркологического диспансера рассказали о тяжелых заболеваниях и неслучайных смертях из-за опасного потребления алкоголя.

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