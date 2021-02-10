Врач назвал необычные причины головной боли

Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о необычных причинах головной боли.

По его словам, этот недуг не всегда связан с каким-либо заболеванием. Так, головные боли могут быть проявлениями изменения образа жизни. Первая возможная причина недуга — обезвоживание. Об этом информирует РИА Новости.

"Вязкая кровь, нарушение микроциркуляции и головная боль", — пояснил Широков.

Врач относит к фактору риска для головной боли малоподвижный образ жизни.

"Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли", — уточнил медик.

Еще одна возможная причина появления головной боли — душное помещение. Это объясняется недостатком в нем кислорода, избытком углекислого газа и повышенной температурой, что в совокупности приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

Широков советует не пропускать завтрак, поскольку его отсутствие также может привести к головной боли.

Другие способы профилактики: гулять как минимум полчаса в день, принимать теплый или прохладный душ, расчесывать волосы и делать массаж головы. Кроме того, важно построить и соблюдать режим дня.