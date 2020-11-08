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Врач рассказал о простых способах быстрее заснуть

Новости. Общество
21:20, 08 Ноября 2020
фото: pxhere.com
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Организму вредят тревожность и быстрый ритм жизни, считает эксперт.

Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Хуаньцю Шибао" 

Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать.

"Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха", — сказал он.

Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.

Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.

По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.

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