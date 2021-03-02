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Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Новости. Общество
20:40, 02 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 60 процентов в России следует ожидать до второй половины 2021 года.

Такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое — это реальная встреча человека с вирусом или перенесено заболевание с бессимптомным носительством. Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше двух процентов населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации", — рассказал Вознесенский.

При наращивании темпов вакцинации, по словам эксперта, образуется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу. Однако для оценки коллективного иммунитета необходимы популяционные исследования на наличие антител у жителей разных регионов.

"В прошлом году еще на момент ноября (мэр Москвы. — Прим. ред.) Сергей Собянин заявлял, что около 50-60 процентов москвичей имеют антитела. Одна из коммерческих тест-лабораторий проводила исследование по тем, кто обращался к ним, и по их исследованиям тоже около 60 процентов населения крупных городов уже имели антитела. Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведенных популяционных исследований, там тоже уже была цифра порядка 50-60 процентов. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года", — резюмировал Вознесенский.

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