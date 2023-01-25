Врач объяснил, почему алкоголь мешает хорошо спать

Употребление алкоголя не способствует качественному ночному отдыху, утверждает врач-сомнолог София Черкасова.

Она развеяла распространенный миф о пользе спиртных напитков в беседе с News.ru.

Специалистка заявила, что алкоголь действительно позволяет ослабить нервное напряжение, избавиться от навязчивых мыслей и на время сместить фокус внимания с проблем. В конечном итоге человек расслабляется и может быстрее уснуть.

В то же время, по словам Черкасовой, ночью организм станет метаболизировать спиртные напитки, из-за чего начнется накопление продуктов его переработки в печени. Эти процессы делают сон прерывистым и беспокойным, поэтому от идеи выпить с целью быстрее заснуть лучше отказаться.