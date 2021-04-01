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Врач предупредил о болезнях, развивающихся при отсутствии интима

Новости. Общество
23:30, 01 Апреля 2021
фото: © Fotolia / llhedgehogll
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Известный врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, чем опасно длительное сексуальное воздержание для мужчин и женщин.

"Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов. Это может способствовать развитию болезней: у женщин — миомы (иначе ее называют "монашья болезнь"), мастопатии или неврастении. У мужчин — разнообразным проблемам с урогенитальным трактом, эректильной дисфункции, снижению полового влечения, ранней андропаузе", — рассказал эксперт. Его слова цитирует РИА Новости.

Он добавил, что перерывы в дни и недели — это нормально. Важно не допускать долгого отдыха, когда недели воздержания сменяются месяцами. У мужчин старше 40 лет в таком случае возрастает риск вообще не вернуться в "большую игру".

 

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