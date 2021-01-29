Врач рассказал, как отличить COVID от других ОРВИ

Как определить причину плохого самочувствия, объяснил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Коронавирусная инфекция – это заболевание из группы ОРВИ. Для всех острых респираторных вирусных инфекций характерны два синдрома. Первый из них – это поражение дыхательной системы. При его появлении не стоит сразу списывать все на COVID-19, это может быть совсем другое заболевание, отметил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Это может быть ринит или насморк. Фарингит или боль в горле. Ларингит, трахеит, бронхит или пневмония. Для определенного ОРВИ характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы. При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться", – пояснил врач.

Второй синдром, который бывает при ОРВИ, – интоксикационный.

"Головная боль, ломота в теле, повышение температуры – это может быть при любой инфекции. Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции. В этом случае, чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования", – сказал Сергей Вознесенский.

Иногда COVID-19 "заболевают" люди с повышенной тревожностью, склонные к депрессивным проявлениям. Они могут ощущать симптомы коронавируса, хотя при этом совершенно здоровы, отметил врач-инфекционист.

"Бывают люди с психосоматическими проявлениями, которым может показаться, что у них поднялась температура, и на самом деле могут быть повышенные цифры на градуснике. Но нельзя сказать, что это однозначно приведет к заражению коронавирусом. В стационар попадает крайне мало людей с психосоматической патологией", – отметил Сергей Вознесенский.