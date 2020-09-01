Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Коронавирус отличается от гриппа, и опытный врач сможет их различить, но у этих заболеваний много схожих симптомов и главным показателем будет тест.

Об этом "РИА Новости" рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.



"Да, они отличаются, достаточно опытный врач отличит. Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью", – сказал Альтштейн.



По его словам, при изменении в легких рентгенологи легко отличают грипп от коронавируса.



"Но не всегда на 100%. В общем, отличить можно и спутать тоже можно", – уточнил он.



По словам эксперта, самым важным показателем является лабораторный тест, который показывает коронавирус. Он предположил, что врач, приходящий к больному с такими симптомами, будет сначала ставить диагноз ОРЗ (острое респираторное заболевание), а потом разбираться.