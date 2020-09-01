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Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Новости. Общество
19:40, 01 Сентября 2020
фото: © pixabay
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Коронавирус отличается от гриппа, и опытный врач сможет их различить, но у этих заболеваний много схожих симптомов и главным показателем будет тест.

Об этом "РИА Новости" рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Да, они отличаются, достаточно опытный врач отличит. Вот при коронавирусной инфекции нередко, в высоком довольно проценте случаев, запахи перестают ощущаться, вкус перестает ощущаться. Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью", – сказал Альтштейн.

По его словам, при изменении в легких рентгенологи легко отличают грипп от коронавируса.

"Но не всегда на 100%. В общем, отличить можно и спутать тоже можно", – уточнил он.

По словам эксперта, самым важным показателем является лабораторный тест, который показывает коронавирус. Он предположил, что врач, приходящий к больному с такими симптомами, будет сначала ставить диагноз ОРЗ (острое респираторное заболевание), а потом разбираться.

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