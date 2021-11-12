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Врач рассказал, какими напитками нельзя утолять жажду зимой

Новости. Общество
22:00, 24 Ноября 2021
фото: pixabay.com / congerdesign

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Стоит ли менять питьевой режим с наступлением холодов и почему некоторые напитки не подходят для утоления жажды, объяснил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Осенью и зимой мы меньше жидкости выделяем с потом, чем в теплое время года, поэтому потребность организма в воде снижается. Но это не означает, что в заботе о водном балансе нужно существенно менять свой питьевой режим, уверен доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Организм сам подскажет, сколько жидкости ему нужно и когда, отметил он в интервью радио Sputnik.

«Мы не говорим, что человеку необходимо снизить потребление воды, если у него нет заболеваний сердца или почек, при которых показано ограничение потребления жидкости. Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности. Единственное пожелание — стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна, держать ее в зоне видимости, под рукой», — сказал он.

Восполнять нехватку жидкости в организме лучше всего обычной водой, продолжил врач. Можно также утолять жажду зеленым чаем или ягодными морсами без сахара. А некоторые напитки совсем не подходят для этой цели, например, молоко.

«Сладкие, сахаросодержащие или, наоборот, соленые напитки, такие как рассол, не могут восполнять потребность в воде. Еще я бы не советовал использовать молоко и молочные напитки для утоления жажды. Любой содержащий питательные вещества напиток — это еда, и с целью утоления жажды можно „нахвататься“ довольно большого количества калорий. Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая. Там небольшая минерализация, и это идет только нам на пользу: немного калия, магния, хлора. А лечебная и лечебно-столовая минеральная вода может нанести вред здоровому человеку», — объяснил Михаил Гинзбург.

В холодное время года лучше не употреблять охлажденные напитки, добавил врач.

«Холодная вода, холодная газировка, холодное молоко — это мощный фактор переохлаждения слизистых верхних дыхательных путей с последующим присоединением вирусной инфекции, в том числе коронавирусной. Надо стараться беречь слизистые, если выпил что-то холодное — запей горячим», — заключил Михаил Гинзбург.

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